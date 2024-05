Bombeiro voluntário de Londrina relata cenário desolador do Rio Grande do Sul

O bombeiro civil Eduardo Casagrande e outros cinco membros do Goar (Grupo Operacional de Atendimento e Resgate) de Londrina estiveram na última semana no Rio Grande do Sul para auxiliar no trabalho de resgate de pessoas e animais no estado tomado pela água.





O grupo saiu de Londrina no dia 13 de maio e desembarcou em Caxias do Sul, seguindo para a cidade de São Leopoldo, a cerca de 70 quilômetros de Porto Alegre.

Os profissionais são especialistas em resgate e salvamento, inclusive em meio aquático. “Nós vimos bairros e cidades debaixo d’água”, relatou, complementando que era possível ver um grande número de desabrigados e de pessoas aguardando em longas filas por comida, água e roupas.





O trabalho do grupo de voluntários de Londrina teve como foco o resgate de pessoas que estavam ilhadas havia dias no que restou de suas moradias, assim como para quem precisava ser transportado para unidades médicas por conta de problemas de saúde.

A outra parte da missão foi a retirada de animais, que eram levados até os abrigos. Em uma das incursões, eles encontraram diversos cachorros e gatos em cima de uma telhado junto a uma carcaça de porco.





“Eles estavam sobrevivendo apenas comendo aquele porquinho que morreu ali”, contou. Em uma única expedição, eles conseguiram resgatar mais de 50 animais.

Apesar de toda a tragédia, o sentimento entre os gaúchos é o de solidariedade e de agradecimento. Emocionado, o bombeiro contou que os moradores de São Leopoldo auxiliaram em toda a missão da equipe. Ele ouviu relatos de pessoas que perderam tudo, da casa ao negócio, mas que estavam sempre dispostas a ajudar.





