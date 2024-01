Calor excessivo deixa Londrina e Cambé com abastecimento de água prejudicado até quinta-feira

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que, devido ao calor excessivo e ao consumo elevado, muitos reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé estão com níveis baixos nesta segunda semana de janeiro.

O volume produzido nos primeiros sete dias deste ano é de 75 milhões de litros a mais do que a média histórica do período.

Nesta segunda-feira (8), o reservatório Esperança, que atende bairros da região leste de Cambé, alcançou nível mínimo, o que obrigou a Sanepar a desligar o equipamento.

Foi, então, executada uma manobra compensatória restringindo o abastecimento na região atendida para poder recuperar o nível necessário para retomar a distribuição.

Os jardins Ana Eliza 1, Elizabeth, União, Ecoville 2 e Bella Vida, os parques Maracanã, Das Américas, Campos do Conde, chácaras Manella e Santa Maria e Recanto Sumaré estão com o abastecimento suspenso desde as 20h, do dia 08, até o meio-dia desta terça-feira (9).

Em função do calor e do consumo a Sanepar vai realizar manobras compensatórias em outros reservatórios das cidades de Londrina e Cambé ao longo da semana. Esta série de manobras de compensação visam a distribuição da água de forma mais homogênea em toda a cidade.



A programação das manobras compensatórias entre terça e quinta-feira, de 9 a 11 de janeiro, é:

Centro de Reservação Bandeirantes - Bairros da regiões Oeste de Londrina e Sul de Cambé. Abastecimento afetado das 16h desta terça-feira (9) até as 7h da quarta-feira (10), com normalização no período da manhã, até o meio-dia.

Bairros afetados: Estância Ibirapuera, Vila Hípica, Jardim Jockey Club, C. H. Gávea, Jardim Olga, Jardim Messiânico, Jardim Bandeirantes, Res. Portal dos Bandeirantes, Cj. Res. Orion, Parque Rodocentro, Jardim Arthur G. dos Santos, Jardim das Araucárias, Jardim Country Club, Jardim Santo Antônio, Jardim Palermo, Jardim Shangri-Lá A, Jardim do Norte, Vila Vitória, Vila Aurora, Jardim Bancários, Jardim Campo Belo, Jardim San Remo, Pq. Residencial Alvorada, Jardim Coroados, Jardim Veraliz, Vila Brilha, Jardim Baldan, Jardim Alvorada, Jardim Dom Bosco, Vila Judith, Jardim Andrade, Jardim Sumaré, Jardim Champagnat, Jardim Iguaçu, Jardim Leonardo da Vinci, Jardim Araxá 1 e 2, Jardim D'Ático, Parque Jamaica, Parque Residencial Pinheiros, Jardim Sabará 1 e 3, Jardim Olímpico, Jardim Colúmbia A, B, C e D, Cafezal, Estância Senhorinha, C.H. Avelino Vieira, Jardim Maracanã, João Turquino, Parque Universidade 1 e 2, Royal Forest, Golden Hill Residence, Gleba Esperança, Jardim Ipanema, C.H. Lauro Gomes da Veiga, Jardim Delta, Res. Napoli, Vila Industrial Aurora, Vale do Rubi, Jardim Hedy, Jardim Quebec, Jardim Kenedy 1, Jardim Presidente, Jardim Itamaraty, Jardim Coimbra, Pq. Res. Jan Niedziejko, Jardim Versalhes 2, Jardim Tóquio, Central Park Residence, Jardim Universitário, Jardim Tamandaré, Parque Canaã, Vila Assis, Vila Pimenta, Parque do Lago Juliana, Jardim Lima Azevedo, Jardim Montreal, Jardim Maringá, Chácaras Gomes, Colina Verde, Jardim Alto da Colina 1 e 2, Conj. Res. Água Verde, Jardim Versalhes 1 e Novo Sabará, em Londrina, e os jardins Novo Bandeirante 1 e 2 e Silvino 1 e 2, além do Jardim Riviera, em Cambé.



Centro de Reservação Maria Lúcia – Bairros da regiões Oeste de Londrina. Abastecimento afetado das 20h desta quarta-feira (10) até as 7h da quinta-feira (11), com normalização no período da manhã, até o meio-dia.

Bairros afetados: Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Res. Severo De Rudin Canziani, Jardim Hirata, C.H. Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jd. Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardim Barcelona, Jardim Santo André, Jardim Ana Terra, Jardim Santa Madalena, Jardim San Martin, Jardim Noroeste, Jd. Nova Londrina, Jd. Maria Do Carmo, Jardim Santiago, Jardim Atlântico, Portal Do Império, Jardim Savana, C. H. Santiago, C.H. Santiago 2, Jardim São Tomás, Jardim Das Américas, Jardim Império Do Sol, Res. Itamaraty, Jardim Holanda 2, Jardim Coliseu, Jardim Dos Andes, Jardim Costa Do Sol, Jardim Holanda, C.H Garça Real, Jardim Leonor, Cond. Resid. Ana Terra, Parque Industrial Caçique, Pq. Ind. Horácio Sabino, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1 e 2, Jardim Maria Lucia, Res. Santa Rita do 1 ao 7, C.H. Morumbí, Jd. Leste Oeste e Jd. São Francisco de Assis.

A orientação é para que a população evite desperdícios e priorize o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal.

Nas regiões com manobras compensatórias, podem ficar sem água principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.