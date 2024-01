Sine Londrina divulga mais de 230 novas vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) divulgou, nesta segunda-feira (8), 238 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas profissionais na cidade. A lista completa com as oportunidades pode ser conferida na página da SMTER.





Dentre as vagas divulgadas, 30 são destinadas a operador de caixa. A ocupação exige ensino fundamental completo e tem salário de R$ 1.723,00, mais vale transporte.

Publicidade

Publicidade





Outra área que apresenta grande número de vagas é a de operador de telemarketing receptivo, com 44 vagas. A função tem duas opções: 22 oportunidades com quatro horas diárias de trabalho, com salário de R$ 880,00 mais benefícios, e outras 22 para jornada de seis horas, com salário de R$ 1.421,00 mais benefícios. Em ambos os casos, é necessário ter o ensino médio completo.





Além dessas oportunidades, também há 15 vagas destinadas a repositor de mercadorias; 10 para atendente balconista; oito para auxiliar de limpeza e seis para consultor de vendas.

Publicidade





Foram divulgadas, ainda, cinco vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência) ou em reabilitação. Duas dessas oportunidades são destinadas a empacotador à mão, e para ser contratado é preciso possuir o ensino fundamental incompleto.





Também há uma oportunidade para lavador de ônibus, assim como duas vagas para auxiliar de estoque, dentre as quais uma é voltada para quem tem experiência prévia e a outra não inclui essa exigência.





Aos interessados que desejam se candidatar às vagas ofertadas, é preciso agendar o atendimento com a equipe do SMTER. Os atendimentos podem ser feitos via WhatsApp ou de forma presencial.





O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede da secretaria, localizada na rua Pernambuco, 162, Centro.