Câmara aprova PL que amplia horário de desembarque especial de mulheres dos ônibus em Londrina

Foi aprovado em segundo turno, durante a sessão de terça-feira (2) da Câmara Municipal de Londrina, o projeto de lei nº 265/2021 que amplia horário para que mulheres e idosos desembarquem dos ônibus fora dos pontos fixados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) em Londrina.

Atualmente, o período para o desembarque especial é das 23h às 5h, e com o projeto de lei, o horário poderá estendido em duas horas, passando a ser permitido das 21h às 5h. O objetivo da proposta das vereadoras Prof.ª Flávia Cabral (PTB) e Mara Boca Aberta (Pros), é trazer mais segurança a mulheres e idosos que utilizam o transporte coletivo neste período e que acabam tendo que desembarcar longe de casa.





A proposta segue agora para sanção do prefeito Marcelo Belinati, mas nas ruas a notícia tem agradado as mulheres. “Trabalhei muito tempo até às nove horas da noite e acabava chegando em casa por volta das 23h. Sempre tive medo deste trajeto. Na verdade, as mulheres não se sentem totalmente seguras em mais nenhum lugar, mas com certeza esse horário estendido é favorável a nós, principalmente para quem trabalha fora do horário comercial”, diz Joyce Aparecida Santos.





