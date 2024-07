Dia da Duque pretende movimentar comércio em Londrina no próximo sábado

No sábado, dia 20 de julho, entre às 8h e 12h, será realizado o Dia da Duque, com promoções e descontos preparados pelos comerciantes da avenida Duque de Caxias em Londrina, a partir de uma iniciativa do Núcleo Nossa Duque, do Programa Empreender, parceria entre o Sebrae e a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).







As lojas participantes do evento, inclusive aquelas que não fazem parte do Núcleo, estarão identificadas com tapetes amarelos nas calçadas.

“Estamos nos organizando para poder celebrar a data que comemora o Dia da Avenida Duque de Caxias, considerada a rua comercial mais antiga e tradicional de Londrina. Como nosso comércio tem características específicas, faremos um dia de descontos e promoções”, ressalta Carlos Euzébio, coordenador do Núcleo Nossa Duque e diretor da Acil.





As lojas irão oferecer promoções, incluindo desconto para o pagamento em PIX, pagamento a prazo no valor à vista, além da distribuição de pipoca, roleta premiada e um sanfoneiro.





É importante ressaltar que cada lojista será o responsável pela própria promoção: “Cada comerciante terá uma estratégia para chamar o público, como contratar um sanfoneiro, fazer roleta de prêmios e distribuir pipoca. Todos farão alguma promoção”, ressalta Carlos Euzébio.