Caminhonete descontrolada invade quintais de duas casas na zona norte de Londrina

Com o impacto, os muros das duas residências que ficam na rua David Nasser foram destruídos. Na casa onde o veículo parou, o portão foi arremessado, atingindo parte do carro da família, que estava estacionado. A casa ao lado é alugada por Cristina Ezídio, que desmaiou ao ver o acidente. "Escutei a batida e corri para a frente de casa, mas tinha muita poeira. Não consegui processar direito o que estava acontecendo, comecei a imaginar que era um incêndio e desmaiei em seguida", conta a dona de casa.

Uma caminhonete perdeu o controle na noite de quinta-feira (8) e invadiu o quintal de duas casas no conjunto Vivi Xavier, na zona norte de Londrina. A colisão ocorreu por volta das 20h e deixou os dois homens que estavam no veículo modelo Willys Overland, com ferimentos moderados. As vítimas têm 55 e 40 anos e receberam atendimento do Siate.





Ezidio estava em casa com a filha, que tomava banho no momento da colisão, e os dois netos: uma criança de 7 anos e um bebê. "Meu cunhado morreu há pouco mais de um ano em um acidente com caminhão e minha vizinha, que teve o quintal destruído também, costuma ficar todos os dias à noite na calçada, conversando com o filho. Pensei que pudesse ter atingido os dois. Acho que tudo isso veio à cabeça na hora", conta.

Na casa de Ezídio, parte do muro foi ao chão e a casa de madeira do coelho de estimação. "Sorte que eles não estavam presos na hora do acidente, mas meu tanque de lavar roupa ficou destruído e minhas plantas também", detalha. O veículo descia a rua Carmem Miranda e no final da via, não conseguiu realizar a curva e acabou se chocando contra as residências.





