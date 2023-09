Campanha 'Tampinha Solidária' beneficia Casa de Apoio Amigos do HU de Londrina

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) iniciou neste mês de setembro, na regional de Londrina, a campanha Tampinha Solidária, projeto de caráter sustentável e solidário que beneficia entidades sociais da cidade. As tampas de garrafas plásticas descartadas pelas pessoas privadas de liberdade (PPL) são separadas e destinadas a instituições que vendem para empresas de reciclagem e arrecadam recursos necessários às suas ações.





A intenção é destinar a arrecadação da campanha a cada ano para uma instituição sem fins lucrativos diferente. Para esse início foi escolhida a Casa de Apoio Amigos do Hospital Universitário de Londrina, que há mais de 40 anos acolhe parentes de pacientes internados no hospital sem condições financeiras para se manter com estadia e alimentação. A instituição atualmente possui 25 voluntários e consegue acolher 28 pessoas simultaneamente, dando suporte com refeições, banhos, lavagem de roupas e pouso.

As garrafas plásticas são comum nas unidades penais. Semanalmente, os familiares são autorizados a levar dois litros de refrigerante, chá ou suco para consumo durante o período de visitação. Por conta disso ocorre acúmulo de garrafas cujas tampinhas podem ser utilizadas em ações sociais. “É uma iniciativa importante e está entre os inúmeros projetos sociais que a Polícia Penal realiza”, destaca o diretor-geral da PPPR, Osvaldo Messias Machado.