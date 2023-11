Centro para Mulheres oferece oficina para empreendedoras montarem Instagram profissional

“A consultora irá conversar com cada uma dessas mulheres empresárias, individualmente, para entender os negócios delas, quais são os produtos oferecidos, e de que forma elas podem alavancar os seus negócios através do marketing digital”, explicou a consultora do Sebrae Paraná, Liciana Pedroso.

O COM (Centro de Oficinas para Mulheres) oferece, na terça-feira (28), uma Consultoria Individual de Marketing Digital. Organizada em parceria com o Sebrae, a atividade tem cinco vagas, que já foram preenchidas.





OFICINA DE INSTAGRAM





Já na quinta-feira (30), o COM vai oferecer a oficina “Como montar seu Instagram profissional do zero”, ministrada pela relações-públicas Clara Ribeiro.

Publicidade





A aula será conduzida a partir das 14h na sala da COM, que também está localizada na sede da SMPM. Estão disponíveis 30 vagas, para mulheres com idade acima de 18 anos, e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.





Ribeiro irá ensinar como criar a conta e falará sobre as principais funções do Instagram. Também orientará sobre como configurar a conta para um perfil profissional, além de apresentar o perfil profissional e explicar as suas métricas, que são as formas que o Instagram utiliza para medir o engajamento de uma conta.





A relações-públicas explicou que considera o curso importante para ajudar todas as empreendedoras que ainda não sabem como se posicionar no meio digital, e principalmente como utilizar o aplicativo Instagram.





“Hoje, tudo acontece no meio digital, e eu acredito fortemente que todos devem ter a oportunidade de estar presentes no ambiente on-line, principalmente as mulheres empreendedoras, representando seus negócios”, disse.