Primavera começa nesta quinta com frio e chuva em Londrina

As boas-vindas para a estação mais colorida do ano, a primavera, deve ser marcada pelo clima mais frio em todo o Paraná, especialmente em Londrina. A chegada da estação, às 22h04 desta quinta-feira (22), terá instabilidade, com possibilidades de chuva e queda nos termômetros.





A meteorologia prevê mínimas de 10°C na sexta e de 9°C no sábado em Londrina, com predomínio do sol. No domingo (25), um novo sistema de instabilidade pode provocar chuva até a próxima terça-feira. A agrometeorologista Heverly Morais, do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) explica que a primavera, que segue até 21 de dezembro, é uma estação de transição, marcada por poucas chuvas e temperaturas mais elevadas.

“Para se ter uma ideia, a maior temperatura já registrada em Londrina foi de 40 graus, no dia 6 de outubro de 2020, mas nesta época também são comuns ventos fortes e chuvas de granizo justamente porque as temperaturas mais altas formam sistemas de instabilidade”, afirma.





O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) também informa que com a chegada da nova estação devem ocorrer mudanças no padrão de precipitação e temperatura. “As frentes frias passam a estar associadas a um maior volume de precipitação, assim como pancadas de chuva de forma localizada no período da tarde e da noite. Outra característica bastante marcante da primavera é a propagação de áreas de instabilidade do Paraguai e da Argentina em direção ao Paraná que, por vezes, causa a ocorrência de tempo severo”, diz a meteorologista Lídia Mota.

De acordo com ela, a tendência é que a influência do fenômeno La Niña siga influenciando as condições do tempo sobre o Paraná. “Com isso, o nível de precipitação deve se comportar abaixo da média climatológica esperada, ou seja, há uma tendência de tempo mais seco. Já as temperaturas devem se manter dentro da média em grande parte do estado”, diz.