Chuva cancela desfiles de 7 de setembro em Londrina e Arapongas; Rolândia adia

Em Londrina, estava prevista para 9h, na estrutura montada na Leste Oeste, o hasteamento da bandeira e canto do hino nacional por autoridades como forma de celebrar o Dia da Independência do Brasil.

As chuvas que caem no norte do Paraná na manhã desta quarta-feira (7) cancelaram os desfiles de 7 de setembro em Londrina e Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) decidiu transferir o evento.

Arapongas

Rolândia





Em Rolândia, o Desfile Cívico que acontece na avenida Interventor Manoel Ribas, Centro, foi transferido para domingo (11) de setembro, a partir das 9h, com concentração nos Correios (esquina com a Avenida Romário Martins) e a dispersão na rotatória com a rua Hugo Maria do Valle e Avenida Salgado Filho.

O ponto central e o palanque com as autoridades será montado nas proximidades com a avenida dos Expedicionários.

Em virtude do evento, o trânsito na avenida Interventor Manoel Ribas estará impedido das 7h às 12h de domingo.

Segundo a prefeitura, 52 entidades se inscreveram, das quais 21 unidades educacionais municipais e 31 outras, das áreas da educação, clubes de serviço, associações, clube do carro antigo, dentre outras.





A previsão é que cerca de 1.500 pessoas desfilem.