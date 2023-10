Chuva deixa seis mil domicílios de Londrina sem energia nesta terça-feira

As fortes chuvas que atingiram Londrina e municípios da região na manhã desta terça-feira (31) deixaram cerca de seis mil domicílios sem energia elétrica na cidade. A informação foi confirmada pela Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica).





As ocorrências se concentram na região Sul da cidade, com ocorrências na avenida Inglaterra, União da Vitória, zona rural do Limoeiro, além das proximidades da rua João Wyclif, na Gleba Palhano, e da rua Elizio Turino, no Jardim Sabará.

Publicidade





De acordo com a Copel, existem 76 ocorrências para atendimento na região, que registrou rajadas de vento de até 64 km/h por volta das 9h, conforme dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).







Os fortes ventos derrubaram duas árvores na região central de Londrina: uma na rua Santos e outra na rua Goiás. Além disso, causaram o destelhamento de um posto de gasolina na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na Gleba Palhano.