Chuva é esperada para fim da semana em Londrina; calor persiste

Uma frente fria deve trazer chuva para Londrina a partir de quinta-feira (16), mas, antes, impulsiona o aumento das temperaturas neste início de semana.

Continua depois da publicidade





O amanhecer desta segunda (13) já foi de 19ºC e máximas esperadas são de 35ºC. Na terça (14), os termômetros continuam registrando 35ºC e mínimas atingem 22ºC, prevê a agrometeorologista Angela Costa.

Continua depois da publicidade





Os vizinhos do Oeste e Sudoeste paranaense já são contemplados com chuva. A pesquisadora explica que, no norte, enquanto a instabilidade não chega, o clima experimenta o comportamento pré-frontal e, além do calor, tem os ventos se intensificando e alterando a direção. A nebulosidade é outro efeito da aproximação desta frente e já pode inibir o sol nas próximas horas.





A instabilidade é esperada para atingir a média pulviométrica de setembro, que é de 115 milímetros. Até o momento, o atual mês só contabilizou 20,4 mm.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.