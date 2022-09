Chuva se vai e semana termina com sol no Norte do Paraná

A instabilidade que chegou ao Norte do Paraná nesta semana e ganhou força entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira, causando fortes chuvas, deixa a região e o sol volta a brilhar nesta quinta-feira (8). Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as nuvens começam a se dissipar durante a noite e a madrugada e o tempo fica mais ensolarado desde as primeiras horas da manhã, com elevação gradual das temperaturas e o final de semana deverá ser de tempo aberto e calor.





Na região de Londrina, onde os últimos dias foram de clima mais ameno, com temperaturas máximas variando entre 23 e 25 graus, esquenta um pouco mais a partir desta quinta-feira, que deverá ter mínima de 14 e máxima de 29 graus. Tendência que se mantém nos próximos dias. A sexta-feira já começa com sol e a mínima de 18 graus, com os termômetros chegando aos 31 no meio da tarde. No sábado, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima, de 30.

Publicidade

Publicidade