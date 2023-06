Ciclistas de Londrina fazem poda por conta própria

Sentindo-se ignorados pelo serviço de poda de árvores da administração municipal, os ciclistas da Associação Mobilidade Ativa Londrina decidiram fazer por conta própria a retirada de galhos de árvores que, segundo eles, vinham atrapalhando a circulação nas ciclofaixas das ruas Paranaguá e Alagoas, área central da cidade. A ação foi neste domingo (18).





Um dos membros do grupo, Luiz Afonso Giglio disse que a situação aumentava o risco dos ciclistas por ‘jogá-los’ para a faixa de rolamento dos autómoveis. “A gente sempre tinha que ficar desviando. Em um dia com trânsito, tem que interromper, parar de pedalar, porque tem carros vindo”, contou.

Publicidade

Publicidade





Gigliou disse que já havia apresentado a demanda à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), mas, conforme ele, mesmo quando o atendimento é prestado, “falta essa visão de quem está pedalando e identifica aquele obstáculo”.





Outro lado





Procurada pela FOLHA, a Prefeitura de Londrina informou por meio do Núcleo de Comunicação que a CMTU vai verificar nesta segunda-feira (19) se houve pedido de poda por parte dos ciclistas e se ação do grupo pode ter causado danos contra as árvores. Sobre a realização de mais obras voltadas aos ciclistas, o Executivo não deu retorno à reportagem até o fechamento da matéria.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.