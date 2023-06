Suspeito de duplo homicídio morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem de 40 anos suspeito de cometer um duplo homicídio morreu durante confronto com a PM (Polícia Militar) em Londrina na noite de domingo (18).





Segundo a PM, depois da ocorrência dos dois assassinatos na região sul de Londrina, no sábado (17), o serviço de inteligencia do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) obteve informações de que o autor dos crimes estaria se escondendo em residências de área rural e se utilizando de coação para pernoitar nas casas.

Por volta das 19h, após receber a indicação de um imóvel especifico, localizado na estrada para o distrito de Maravilha (PR-218, João Alves da Rocha Loures), as equipes Choque e Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) deslocaram para a propriedade. Com a chegada das equipes no local, um indivíduo que se encontrava na varanda teria saído correndo e entrou na região de mata atrás da residência, com arma de fogo em punho.





Durante a varredura do perímetro, com intuito de busca e captura do suspeito, a cerca de 300 metros da casa, a pessoa que havia se evadida foi localizada escondida próximo a uma cerca e teria efetuado disparos contra os policiais, que revidaram. O homem caiu e, com a chegada do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi constatdo o óbito.





Foram acionados os órgãos competentes e, durante buscas da Polícia Científica, encontraram no bolso dele três cartuchos deflagrados e uma munição intacta. Também foi apreendido um revólver calibre 38.





Em conversa dos policiais com o caseiro da propriedade, a testemunha relatou que, na permanência do indivíduo no interior do imóvel, a todo tempo portava arma de fogo.