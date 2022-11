Ciclo de Palestras debate o fim da violência contra as mulheres em Londrina

Como parte da programação municipal que integra a Campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, lançada no domingo (20), a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) dá início, nesta sexta-feira (25), às 14h, a um Ciclo de Palestras.





Os três encontros aludem às seguintes datas, respectivamente: Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher; Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres; e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Todas as palestras serão promovidas no Auditório da Prefeitura de Londrina, que fica na Avenida Duque de Caxias, 635, 2º Andar; com mediação da secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes.





Os encontros são abertos a todos os servidores públicos municipais, integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e demais membros da comunidade em geral. Além disso, não é necessário inscrição prévia para participar.

A palestra de abertura, desta sexta-feira (25), será com a juíza de Direito do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Criança, Adolescentes e Idosos, Claudia Andrea Bertolla Alves, com início às 14h. Os próximos encontros serão nos dias 6 e 9 de dezembro.





Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, o objetivo principal do Ciclo de Palestras é sensibilizar e capacitar os servidores, os profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, além de outras lideranças que atuam na defesa e na garantia dos direitos das mulheres.

“Nossa meta principal é conseguir disseminar estes conteúdos importantes sobre a violência contra a mulher para a comunidade e todos que atuam em conjunto com a nossa SMPM no enfrentamento às violências contra as mulheres. Teremos, como palestrantes, membros do Judiciário e do Ministério Público que atuam na área da violência doméstica e familiar”, contou.

O segundo encontro, marcado para o dia 6 de dezembro, terá como palestrante o promotor de Justiça da 30ª Promotoria de Justiça de Londrina, Ronaldo Costa Braga, que falará sobre a importância da mobilização dos homens para o fim da violência contra as mulheres. Já a terceira palestra será com a promotora de justiça da 29ª Promotoria de Justiça de Londrina, Amarílis Fernandes Picarelli Cordioli, que em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos trará uma perspectiva sobre a Lei Maria da Penha.

Para Cordioli, a violência doméstica é uma realidade que está muito próxima das vivências da população. “É um debate que precisa ganhar visibilidade para que as mulheres que sofrem ou já sofreram violência, ou que conhecem alguém que passe por este tipo de problema, possam reconhecer as situações e pedir ajuda”, citou.





A promotora complementou que é muito importante o engajamento do Município para eliminar a violência praticada contra as mulheres.

“Essa campanha, capitaneada pela Secretaria de Política para as Mulheres, visa esclarecer, conscientizar e dar visibilidade ao tema. Só assim teremos realmente uma verdadeira mudança de atitude na sociedade, entendendo o fenômeno da violência contra a mulher para poder enfrentá-lo e combatê-lo da melhor forma”, concluiu.





O Ciclo de Palestras pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma promoção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres em parceria com o TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) e com o MPPR (Ministério Público do Paraná).

