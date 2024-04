Cineclube da Vila Cultural Alma Brasil estreia nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (4), os amantes do cinema contam com uma ótima opção de programa cultural em Londrina, partir das 19h30 será realizada a primeira sessão do Cineclube Alma Brasil, na Vila Cultural Alma Brasil, localizada na rua Argentina, 693, Londrina.





Com entrada gratuita, a atividade é voltada a pessoas com idade a partir de 14 anos. O filme exibido será escolhido pela comunidade, através de uma votação que está em andamento no perfil de Instagram do Cineclube.

As obras selecionadas são “Vidas Secas” (1963) e “Como Era Gostoso o Meu Francês” (1971), ambas dirigidas por Nelson Pereira dos Santos, e o resultado será divulgado amanhã, também nas redes sociais.





De acordo com o coordenador do Cineclube Alma Brasil, Yan Maran, o projeto será composto por quatro ciclos, cada um abrangendo quatro filmes de diferentes movimentos cinematográficos. A primeira etapa é voltada ao Cinema Novo, que esteve em voga no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970.

“O Nelson Pereira Santos foi um dos expoentes desse movimento, e esses dois filmes representam dois momentos diferentes do Cinema Novo. Enquanto o ‘Vidas Secas’ é um dos filmes inaugurais dessa corrente, e ainda transmite um certo otimismo, apesar de abordar o tema da fome, o ‘Como Era Gostoso o Meu Francês’ foi feito já no fim do movimento. É uma obra esteticamente mais rebuscada, e de um período em que a crítica social do Cinema Novo ficou ainda mais ácida, em plena ditadura militar”, disse.





Após a sessão, Maran fará uma apresentação abordando o filme e o movimento do Cinema Novo, em conjunto com o professor e pesquisador José Abílio Perez Júnior. Na sequência, será realizada uma roda de conversa, em que os participantes da atividade poderão expor suas interpretações e pontos de vista sobre a obra.





Após o ciclo sobre o Cinema Novo, composto por quatro sessões semanais, as próximas etapas do projeto enfocarão o Cinema Indiano, o Cinema Marginal Brasileiro e o Cinema Latino-Americano. As atividades do Cineclube serão realizadas às quintas-feiras, e sempre precedidas pelas votações entre duas opções de filmes, no perfil de Instagram da iniciativa.





O Cineclube Alma Brasil marca a retomada de exibições de filmes pela Vila Cultural Alma Brasil após um período de mais de 10 anos. O projeto conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, viabilizados através da SMC (Secretaria Municipal de Cultura). Já a Vila Cultural Alma Brasil tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).