Seminário promove debate sobre inclusão social e diversidade cultural em Londrina

Neste segundo encontro, a equipe da Educação Especial da SME (Secretaria Municipal de Educação) irá conduzir as atividades com os presentes.

Já a segunda parte, de acordo com a coordenadora do Conviver Marista, que integra a rede de SCFV, Aline Querino, irá ocorrer na sexta-feira, 12 de abril, sendo destinada apenas para educadores das unidades que ofertam o SCFV em Londrina.

A iniciativa, dividida em duas partes, também busca proporcionar a compreensão acerca do que envolve o atendimento, manejos adequados e fluxos intersetoriais. Aos interessados, essa primeira etapa, aberta ao público em geral, está com inscrições abertas que podem ser realizadas através da plataforma Sympla.

Será um momento de reflexões sobre a temática, bem como qualificar as equipes trabalhadoras e convidados da comunidade. Com isso, a intenção é que os presentes estejam cientes de suas responsabilidades em relação ao acolhimento e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos.

O intuito do evento é ajudar na Inclusão e atendimento adequado para as pessoas que frequentam os SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).





No evento os palestrantes irão compartilhar seus conhecimentos e experiências.

O seminário começa às 9h, com a palestra “Inclusão: Legislação e Cenário Atual, avanços e desafios”, ministrada pela pedagoga Alessandra Aranda Nicolau, que também irá mediar, às 10h30, a palestra “PCD (Pessoa com Deficiência) e transtornos de comportamentos: diagnóstico e prognóstico”.





Durante o seminário, também será realizada, às 13h, uma apresentação cultural a cargo dos educandos de percussão da Associação Guarda Mirim de Londrina atendidos pelo SCFV, seguido pela palestra “Saúde Mental na Infância e Juventude: O olhar para o Cuidado”, mediada, a partir das 14h, pelo psicólogo do CAPS Itinerante, Sérgio Kazuyoshi Fuji.

De acordo com a gerente de Garantia de Direitos Sócio-assistenciais à Criança, Adolescente e Juventude, da SMAS, Adriana Barrozo, o SCFV é um serviço da Política de Assistência Social que tem como um dos principais objetivos desenvolver com as crianças e adolescentes a convivência social, bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários.





“Cada criança e adolescente tem suas especificidades. São histórias de vida diferentes, vivências de família e de território, além de seu jeito próprio de lidar com sua realidade e suas emoções. Então, compreender e desenvolver a capacidade de acolher esses diferentes perfis é fundamental para o desenvolvimento de uma proposta que atinja a todos, principalmente quando se trata de um serviço público. A forma de execução do trabalho, as atividades e rotinas das unidades devem estar adaptadas ao público atendido, por isso precisamos sempre nos qualificar, entendendo as necessidades de cada educando e para alcançá-lo na sua singularidade “, ressaltou.





Barrozo ainda conta que, por meio de um Termo de Colaboração com 13 Organizações da Sociedade Civil, a SMAS mantém o SCFV em 24 unidades descentralizadas, atendendo quase 5.000 crianças e adolescentes cabendo a equipe da Assistência Social o acompanhamento destas unidades, auxiliando, também, na organização dos espaços formativos.