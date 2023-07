Citando Belinati, Boca Aberta e o Cincão, humorista zomba de Londrina para promover show

O humorista Leo Lins publicou, na última quinta-feira (29), um vídeo zombando de Londrina para promover o seu show que acontecerá no dia 9 de julho no município. O ex-integrante do programa The Noite do SBT citou o ex-prefeito Antônio Belinati, o atual prefeito Marcelo Belinati (PP), o ex-deputado federal Boca Aberta (PROS) e os Cinco Conjuntos da região norte de Londrina, popularmente conhecidos como Cincão.





Sobre o político veterano que foi eleito prefeito por três vezes, o humorista fez sátiras a respeito das acusações de desvio de dinheiro público. Em seguida, citou o sobrinho de Antônio Belinati e atual prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, afirmando que ele é fã da MC Pipokinha, por divulgar o show que a funkeira faria em suas redes sociais. A cantora é conhecida por suas letras explícitas de sexo.

Publicidade

Publicidade





O ex-deputado federal Emerson Petriv, conhecido como Boca Aberta (PROS), também foi lembrado. Entre os destaques, aparecem a briga que o político teve com o ex-vereador Amauri Cardoso (PSDB), de quem recebeu um soco no nariz. A troca de tapas com o ex-deputado federal Arthur do Val (União), conhecido como Mamãe Falei, também virou pauta.





Leo Lins também causou polêmica ao zombar de pontos conhecidos da região norte de Londrina, que abriga populações periféricas. Ele diz no vídeo que "o Cincão tem esse nome, pois é o quanto vale a sua vida morando lá". Além disso, o humorista também afirmou que o Londrina Norte Shopping - um dos maiores da região norte - "só tem pobres".

Publicidade