Clube das Mães Unidas divulga a programação de cursos do mês de março

O Clube das Mães Unidas está divulgando quatro cursos gratuitos profissionalizantes em parceria com o Senai, Senac e a loja de artigos de festa La Fiesta.





Ao todo, são 62 vagas para as oficinas oferecidas pela organização da sociedade civil, via Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os cursos contemplados serão os de “Aperfeiçoamento em Instalações Hidráulicas”, “Preparo de Pizza”, “Tortas e Quiches” e “Decorações com Balões: Iniciante”. Para participar, é necessário ter Cadastro Único atualizado, residir em Londrina, ter mais de 18 anos e ter completado o Ensino Fundamental I.





Segundo a assistente social, Danielle Godoi Agostini Rodrigues, os cursos são escolhidos a partir da estrutura disponível pelo Clube das Mães Unidas, sendo alinhados às demandas do mercado e do público.

“Esses cursos são importantes porque através da capacitação profissional e potencialização das habilidades, temos a oportunidade de minimizar os impactos causados pelo desemprego e outras questões sociais. Dessa forma, é possível viabilizar o acesso dos usuários aos seus direitos, não só ao direito ao trabalho, mas tantos outros que envolvem as políticas públicas”, explicou.





O curso de “Tortas e Quiches” tem início nesta segunda-feira (4) e será ministrado por um profissional da área no Senac Centro (Rua Raposo Tavares, 894). A capacitação tem carga horária de 15 horas e terá cinco aulas durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30.

Quem for participar das aulas irá aprender e desenvolver técnicas para o preparo de tortas e quiches, incluindo massa brisée, massa sablée, torta de morango e quiche de tomate, entre outras.