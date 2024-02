CMTU inicia credenciamento de ambulantes para o Carnaval deste ano

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), responsável por organizar o comércio ambulante em Londrina, realiza nesta terça (6) e quarta-feira (7), das 8h às 17h, o cadastramento dos trabalhadores interessados na venda de produtos no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa no próximo domingo (11), das 9h às 20h, durante as comemorações do Carnaval 2024.





PROCEDIMENTO





Para se candidatar a uma das credenciais reservadas aos vendedores em carrinhos manuais, os interessados deverão apresentar, no setor de atendimento da CMTU, que funciona na rua Professor João Cândido, nº 1.213, o requerimento de participação no chamamento público; cópia da cédula de identidade e CPF ou carteira de motorista; comprovante de residência em Londrina; além de cópia da licença sanitária para comércio de alimentos, quando for o caso.

A documentação exigida para a inscrição na modalidade food truck ou trailer inclui o requerimento preenchido em nome da pessoa jurídica; cópia do documento de identificação; cópia do cartão CNPJ da empresa; comprovante de residência atualizado; cópia da licença sanitária, quando se tratar de produto alimentício; cópia do documento 2023 do veículo utilizado na atividade; carta de anuência do proprietário do automóvel, com firma reconhecida, caso o veículo esteja em nome de terceiros.





SELEÇÃO

Após o fim do período de credenciamento, as solicitações protocoladas serão analisadas pela Coordenadoria de Controle de Espaço Público. Caso a documentação esteja de acordo com os requisitos exigidos, o proponente receberá um número para participação no sorteio que definirá os comerciantes selecionados e a ordem de escolha dos espaços de venda.





O sorteio será realizado em sessão pública, na sede da CMTU, às 14h da próxima quinta-feira (8). Embora a participação dos solicitantes não seja obrigatória, se faz importante a presença dos interessados para o acompanhamento e escolha do local. Não estando presente, pessoalmente ou representado por procurador, a seleção da área será definida pela CMTU.

