Pela primeira vez, Cohab Londrina tem uma mulher na presidência

De forma inédita desde sua criação, que ocorreu em 1965, a Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina) está sendo conduzida por uma mulher. Até sexta-feira (17), a servidora Lindelma Furtado de Melo Chionpato ocupa interinamente a presidência da Cohab Londrina, em substituição a Bruno Ubiratan.





Lindelma Furtado de Melo Chionpato entrou na Cohab Londrina em 1983, prestando serviços para uma empresa terceirizada, e ingressou de forma efetiva dois anos depois. Na área acadêmica, graduou-se em História e Direito, e fez especialização nas áreas de Gestão Pública e Educação.

Publicidade

Publicidade





Como servidora, foi membro do Conselho de Administração da Cohab Londrina e da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Também fez parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Londrina e Região (Sintracom Londrina), em dois mandatos.





Atualmente, é controladora-interna da Companhia, cargo que ocupa desde abril de 2023. E confessou ter recebido com muita alegria a informação de que estaria na presidência durante a ausência de Ubiratan.

Publicidade