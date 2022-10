Com comida orgânica, artesanato e cosmético, Feirão da Resistência será neste sábado em Londrina

O Feirão da Resistência e da Reforma Agrária, que acontece sempre aos segundos sábados de cada mês, retorna neste sábado, 8, para a sua edição de Outubro e tem programação para todas as idades. Com início às 9h, a Feira vai reunir mais de 20 expositores de comida orgânica, alimentos, artesanato e cosmético, além de programação durante todo o dia.





A primeira atração é a contação de história “A Sementinha de Amora”, narrada pelo projeto Agroecologia Brincante, de Maringá. Nessa história, os saberes populares da Dona Margarida ajudam a salvar Dona Amoreira de uma praga chamada Cochonilla. A história é voltada ao público infantil.

Na sequência, às 11h, a assentada da reforma agrária e dirigente nacional do MST Ceres Hadich conversa com o gestor cultural Eddie Mansan sobre a conjuntura do Brasil depois do primeiro turno. O papo “Entre a terra e a cultura, olhares sobre a nossa conjuntura” traz um panorama sobre os efeitos dos últimos anos de governo Bolsonaro sobre a Cultura e a agricultura brasileiras, e analisa as possibilidades futuras para o país a partir do resultado do primeiro turno das eleições.





Ao longo da tarde, o público ainda conta com show de Guto (sobrenome), que traz um repertório em voz e violão para a hora do almoço e com um sarau organizado pelo Freestyle de Rua, que será aberto ao público. A programação ainda tem lançamento do livro Noites Ilícitas, de Edson Holtz, durante todo o dia, e roda de conversa sobre envelhecimento ativo, que é organizada pelo CEFE e compõe a programação do mês do Idoso em Londrina.

