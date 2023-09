Com previsão de entrega para esta terça, ponte entre Paiquerê e Guairacá tem aditivo de prazo de dois meses

A ponte sobre o Córrego Água do Gramadinho, entre o distrito de Paiquerê e o patrimônio de Guairacá, na região sul de Londrina, vai demorar mais do que o esperado para ficar pronta. Com previsão de entrega nesta terça-feira (12), a obra foi postergada para novembro, ou seja, por mais dois meses, após pedido da construtora, que foi aceito pela prefeitura.





A construtora, que tem sede em Maringá (Noroeste), alegou que o “grande volume de chuvas, que se identificou especialmente nos meses de fevereiro, março, junho e julho, ensejaram a paralisação das obras”. A empreiteira também afirmou, via ofício que a FOLHA teve acesso, que os trabalhos foram interrompidos por dias “até que fosse possível o desvio provisório por parte do município.”

O contrato entre o poder público londrinense e a empresa foi assinado em setembro do ano passado, com tempo de execução de sete meses. No entanto, a obra só iniciou efetivamente – com o prazo passando a ser contado – em fevereiro, por conta da espera pela liberação do licenciamento ambiental pelo Governo do Estado.





