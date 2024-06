Com recorde de 4.500 atletas confirmados, Maratona de Londrina será neste domingo

A intenção, informou Piazzalunga, é fazer com que a maratona seja realizada anualmente nesse modelo, consolidando Londrina como referência em corridas de rua no país. “Queremos que a Maratona de Londrina atraia ainda mais participantes e possa crescer a cada edição. Com essa ampla etapa 2024, Londrina já entra no rol de circuitos de maratonas do Brasil, este será um dos principais eventos dos 90 anos de Londrina e vem para ficar. A última edição realizada com envolvimento concreto da Prefeitura ocorreu em 2012, é um evento com uma dificuldade logística grande, então temos uma enorme expectativa de que seja um sucesso. Estamos nos preocupando com cada detalhe para que tudo ocorra perfeitamente”, contou.

Segundo o sócio-diretor da agência Capa, organizadora da Maratona de Londrina, e membro organizador do evento, Guilherme Piazzalunga, a edição 2024 será histórica, destacando o nome do município em nível nacional dentro do segmento de corridas de rua. “Teremos uma maratona jamais vista antes aqui, é o principal evento dessa natureza em Londrina, atraindo gente de várias partes, movimentando e valorizando a cidade, além de colaborar com a economia local. O impacto é grande, desde a rede hoteleira, comércio, restaurantes, shoppings, transportes e serviços. Fora o recorde de mais de 4.500 atletas inscritos, temos toda uma estrutura de bastidores trabalhando, entre fornecedores de estrutura, som, assessoria técnica, equipes de apoio e outros tantos colaboradores, envolvendo as parcerias feitas, chegando a mais de 400 pessoas envolvidas diretamente, e quase o dobro disso incluindo a participação indireta”, salientou.

Os percursos foram elaborados aliando a viabilidade esportiva dos trajetos com áreas atrativas, para que os atletas tenham uma experiência boa e proveitosa em termos de prova, percorrendo locais tradicionais como o Lago Igapó, Barragem, Zerão, Vale do Rubi e outras áreas com natureza, além de passagens por rodovias, avenidas e ruas que permitem cenários urbanos bonitos.

Os atletas farão a largada em pelotões específicos distintos entre si. A maratona principal, da elite Masculina e Feminina, com trajeto de 42 km, irá ocorrer com saída às 5h. Vinte minutos depois, haverá a largada da meia maratona (21km). Depois, ocorrem as partidas das corridas de 10km para PcD (pessoas com deficiência), às 5h30, e para demais atletas, às 5h32. Por último, sairão os atletas inscritos nas provas de 5km – PcD às 5h40 e demais participantes às 5h42.

A Maratona de Londrina ocorrerá na manhã deste domingo (23), totalizando recorde de 4.500 atletas inscritos para as provas. O evento esportivo de corrida de rua ao ar livre, contará com a presença de milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil. A cota de vagas se encontra esgotada para todas as modalidades.

Chame como quiser: ‘’Loba’’, ‘’Marrom’’ ou ‘’A Voz do Samba’’. A gigante da música brasileira Alcione, se apresenta no Iate Clube de Londrina na sexta-feira (21), às 19h, em um espetáculo que faz parte da série de shows comemorativos

Chame como quiser: ‘’Loba’’, ‘’Marrom’’ ou ‘’A Voz do Samba’’. A gigante da música brasileira Alcione, se apresenta no Iate Clube de Londrina na sexta-feira (21), às 19h, em um espetáculo que faz parte da série de shows comemorativos





Ainda conforme ele, a adesão significativa à maratona faz Londrina superar o número de inscritos de cidades de porte parecido. “Em Uberlândia, que tem mais população que Londrina, por exemplo, existe uma maratona já há alguns anos e que nunca alcançou 4.500 inscritos. A nossa prova principal, de 42km, teve 650 inscritos para este ano, o que é bem relevante e também não foi obtido na cidade mineira. Em Ponta Grossa, uma das maiores cidades do Paraná, a maratona deste ano teve, no total, cerca de 1.500 inscritos”, mencionou.





O presidente da FEL (Fundação de Esportes), Claudemir Fattori, enfatizou que a Maratona de Londrina evidencia a cidade como polo de eventos esportivos importantes e de qualidade. “As inscrições para a maratona esgotaram antes do prazo e Londrina volta a ter um grande evento com essas características, batendo recorde de participação. É gratificante ver essa movimentação ampla e ficamos felizes em fazer parte do processo de estruturação do evento pela FEL, junto com outros órgãos municipais envolvidos. Acompanhamos cada etapa, sempre à disposição da organização para colaborar. As corridas de rua vêm crescendo muito em todo o Brasil, e Londrina realiza vários eventos dessa natureza, desenvolvendo uma tradição que se fortalece. Estes trazem ganhos para os atletas em termos de desempenho, qualidade de vida, saúde e lazer”, pontuou.

Publicidade





A Maratona de Londrina tem vários patrocinadores, mídias parceiras além de várias instituições apoiadoras. Por parte da Prefeitura de Londrina, também apoiadora oficial, estão contribuindo com a realização do evento a FEL (Fundação de Esportes), CODEL (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde. “Além de todos os patrocinadores e apoiadores, a articulação com a Prefeitura ajudou que pudéssemos organizar este grande evento”, concluiu Piazzalunga.





Interdições de trânsito

Publicidade





Na manhã de domingo, durante as corridas, as vias que formam os percursos serão interditadas, algumas delas com bloqueio total e outras, parcialmente, em meia pista. Por esse motivo, os motoristas que passarem pelos locais devem se atentar para as sinalizações e utilizar rotas alternativas.





As interdições começarão a partir das 2h da madrugada e as sinalizações serão feitas pela CMTU, que fará o monitoramento do evento juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Conforme os atletas forem passando pelos trechos, os trajetos vão sendo liberados, a fim de agilizar o desbloqueio de trânsito.

Publicidade





De acordo com a organização, como o evento inicia oficialmente ainda bem cedo, a partir das 5h, e a movimentação de veículos é baixa nesse período do domingo, a realização das provas não trará impacto significativo ao fluxo trânsito.





Todos os trajetos das provas e detalhes sobre o evento estão reunidos no site www.maratonadelondrina.com.br . O perfil no Instagram @maratonalondrina_adama traz atualizações, bem como o perfil @capaeventos, que mostra vídeos com o traçado dos percursos e análises especializadas sobre cada rota.