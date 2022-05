Começa instalação de LED em 13 bairros de Londrina

A modernização da Iluminação pública inicia nesta terça-feira (24) em quatro bairros da região norte e mais nove da região oeste de Londrina.

Segundo a prefeitura e a Londrina Iluminação, serão contemplados com LED o conjunto José Giordano, jardim Paraty e os residenciais do Café e Tocantins, na zona norte; bem como os residenciais Santa Rita 5 e 6 e os jardins Maria Lúcia, Mônaco, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina e Maria do Carmo, na zona oeste.

Semana passada, a Londrina Iluminação concluiu a vila Operária, na região leste; e o vale do Reno e jardim Esperança, na região sul.





A prefeitura pede o apoio à Londrina Iluminação e a compreensão por eventuais transtornos durante a execução dos serviços.