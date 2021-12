Comércio londrinense registra baixa movimentação na manhã desta segunda

Ao contrário de quem está de folga e preferiu passar a manhã de segunda-feira (27) descansando, a camareira Cleusa Floriano aproveitou o clima de tranquilidade no Centro de Londrina para comprar um celular novo para a filha. “Tive que levá-la no médico para uma consulta que já estava agendada e aproveitei para trocar o antigo aparelho dela que quebrou no final de semana”, relatou.



Já a dona de casa Maria do Socorro Neves se integrou às estatísticas do Dia Internacional da Troca. “Como sei que as lojas costumam ficar vazias na primeira manhã após o Natal, resolvi vir logo trocar uma blusa que ganhei da minha irmã e que não serviu”, comentou.



A estimativa da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) é de que o comércio local registre um crescimento de 16% no volume vendas neste final de ano em relação ao mesmo período do ano passado. “Uma pesquisa realizada junto aos associados revelou que 85% dos lojistas estavam otimistas com esse novo cenário”, ressalta o gerente comercial da entidade, Angelo Pamplona.





Na avaliação de Pamplona, o aumento da movimentação nas lojas do Centro de Londrina neste Natal se deve a três fatores. “As vendas aumentaram porque a maioria das pessoas receberam 13º salário, com a diminuição da pandemia os clientes se sentiram mais seguros para sair de casa, e a iluminação de Natal do Calçadão ficou muito bonita.”





