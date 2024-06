Concha Acústica de Londrina recebe feira com música ao vivo em homenagem ao Dia dos Namorados

A cantora mencionou que já trabalhou algumas vezes com esse formato de repertório, em um projeto que tem três anos, mas sendo a primeira vez levado para a Concha Acústica. “Neste local será uma novidade o show nesse modelo e espero que todos gostem. Tenho também um projeto de rock anos 2000 chamado Banda Essence, com a qual toquei algumas vezes na Concha e o público respondeu positivamente. Temos uma boa relação com a organização do evento e o projeto Viva a Concha, e tocar lá sempre é divertido”, contou.

Com a chegada do dia dos Namorados (12), o projeto Feira Gastronômica na Concha realiza mais uma edição nesta terça-feira (11), véspera da celebração. O evento gratuito acontece das 18h às 22h na rua Piauí, 130, Centro Histórico, e terá como atração o show acústico com canções romântica da cantora Sabrina Lobbo, a partir das 19h.





Durante o horário, estarão presentes barracas de empreendedores do setor alimentício, com uma grande variedade de produtos

Entre outras opções, haverá cervejas e vinhos, sucos, caldo de cana, torresmo, mandioca, dadinho de tapioca, crepe suíço doce e salgado, pipoca doce e salgada e algodão doce.





Ainda estarão disponíveis kaftas recheadas, batata 'turbinada', espetos e parmegianas com acompanhamentos diferenciados, produtos de hortifruti, lanches prensados, pastéis, massas, churros e bombons e doces variados.





“Temos a Feira Gastronômica que ocorre às sextas-feiras, sempre com shows de bandas no palco da Concha Acústica. E, desde fevereiro deste ano, incrementamos a programação do projeto com edições da feira nas terças, trazendo shows acústicos ao local. Resolvemos nesta semana fazer um dia especial tendo como lembrança o Dia dos Namorados. Conversamos com a Sabrina, que contou já ter um setlist montado especialmente para a data, então a convidamos para participar dessa edição. Todos serão muito bem-vindos”, comentou Marina Costa, acessora do projeto Viva a Concha.







De acordo com Costa, o público tem gostado dos eventos unindo o formato de feira da lua com shows musicais em um dos locais mais tradicionais da cultura londrinense. “O evento está sendo muito bem recebido, a aceitação é ótima, temos relatos e elogios excelentes das pessoas. As edições com banda e também no modelo acústico vêm agradando e procuramos variar a programação para oferecer estilos musicais e atrações diferentes. Pessoas de várias faixas etárias comparecem, prestigiam e curtem o passeio”, contou.