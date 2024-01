Concurso de Fotografia de Londrina é prorrogado até 12 de janeiro

O concurso de fotografia teve o tempo de participação prorrogado até 12 de janeiro, uma sexta-feira, mesmo dia que se encerram as decorações de fim de ano em toda a cidade.





A transferência da data teve o objetivo de possibilitar a participação de mais pessoas, incluindo visitantes que vão estar na cidade depois da virada do ano.

A data inicial seguiria até dia 30 deste mês, mas a equipe julgadora avaliou estender esse prazo devido ao grande número de pessoas que estão visitando a árvore flutuante no Lago Igapó II.





“Avaliamos que mesmo depois do Natal, os números de visitantes na passarela flutuante tem sido expressivo e há visitantes de outros Estados, incluindo de outros países. Sendo assim, damos oportunidade para as pessoas que ainda não vieram a Londrina, mas que estarão na cidade somente em janeiro”, avaliou presidente do Foto Clube de Londrina, Manoel Liziero.

A organização também decidiu mudar a forma de participação. Antes era preciso entrar num site para se cadastrar. O candidato precisava criar um login, para então anexar e enviar a foto. Agora, quem quiser participar é só enviar a foto e os dados pessoais como nome, endereço e telefone, para o e-mail [email protected], até às 23h59 do dia 12 de janeiro.