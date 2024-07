Condições climáticas desfavoráveis afetam pousos e decolagens no Aeroporto de Londrina

A CCR Aeroportos ainda explica que os aeroportos possuem alguns equipamentos que auxiliam os pilotos a pousarem em segurança quando a visibilidade da pista está em baixa. Em Londrina, o aeroporto conta com o IFR (Instrument Flight Rules), definido como “um sistema composto por uma estação meteorológica, sistema de balizamento e iluminação”. O IFR permite que o aeroporto opere mesmo em dias de chuva, sem a necessidade de fechar. Porém, as decisões pelo pouso ou cancelamento ficam a cargo dos pilotos.

INSTALAÇÃO DO ILS

O ILS está previsto para ser instalado no aeroporto de Londrina em 2025. Esse sistema é diferente do já utilizado. O ILS funciona a partir de sinais de rádio, que se comunicam com a aeronave através de duas antenas instaladas próximas à cabeceira da pista, auxiliando os pilotos e pilotos automáticos com orientações verticais e horizontais durante o pouso em condições de baixa visão.







