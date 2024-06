Confiante e com o apoio da torcida, Londrina EC encara maior desafio na Série C

Com altos e baixos no início da Série C, o Londrina tem conseguido uma certa estabilidade nas últimas rodadas, sobretudo após a chegada do técnico Claudinei Oliveira. O time cresceu de produção e sofreu apenas uma derrota nos últimos seis jogos.







Com a confiança elevada, o Tubarão terá o seu maior desafio até aqui no Brasileiro, quando recebe o invicto Botafogo (PB), no estádio do Café, no sábado (22). Uma vitória diante dos paraibanos vai encaminhar a classificação alviceleste para a segunda fase.

Desde a chegada de Oliveira o Londrina conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota. São 66% de aproveitamento e o time ocupa o sexto lugar, com 15 pontos, em nove jogos. No sábado, pode conseguir três vitórias seguidas pela primeira vez no Brasileiro.





" Nós sabíamos que o time tinha condições de evoluir com o tempo . Era uma questão de entrosamento, já que muitos jogadores chegaram depois do Paranaense. Temos agora que seguir evoluindo para alcançarmos nossos objetivos", frisou o atacante Everton Moraes.





O crescimento do Alviceleste será colocado em xeque no confronto contra o Botafogo que, ao lado da Ferroviária (SP), é o único invicto do Brasileiro. O time de João Pessoa não perde há 16 partidas. A última derrota foi em março pelo Campeonato Paraibano.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: