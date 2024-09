Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em Londrina e região

O tempo segue quente e sem mudanças nesta quarta-feira (25) em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







As temperaturas continuam bastante elevadas, com a máxima se aproximando dos 37°C durante a tarde. As previsões mostram que os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 30%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Nos próximos dias, o tempo segue estável. O calor permanece durante a tarde, com temperaturas acima dos 38°C devido a uma onda de calor que está sobre todo o Estado.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 18°C pela manhã.