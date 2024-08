Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em Londrina e região

Nesta quarta-feira (24), o tempo continua estável e ensolarado em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As temperaturas seguem altas e, à tarde, a umidade relativa do ar fica mais baixa, com valores que podem estar abaixo de 25%.

Nos próximos dias, uma frente fria avança sobre o Paraná, instaurando uma instabilidade sobre todas as regiões paranaenses. Na região de Londrina, chove em vários momentos do dia e há previsão de descargas atmosféricas (raios). As temperaturas devem ficar amenas ao longo do dia.







A temperatura mínima registrada no Município nesta quarta-feira foi de 17°C e a máxima pode chegar aos 30°C.