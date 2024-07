Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina e região

Londrina e os Municípios da região devem ter um final de semana de Sol e de tempo estável, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Nesta sexta-feira (5), o dia permanece com o clima abafado e com Sol predominante e não há previsão de chuva. Já no sábado (6) e no domingo (7), o tempo segue estável e com a temperatura não passando dos 28 °C.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma frente fria avança sobre o Paraná e, na próxima semana, as temperaturas devem cair na região de Londrina, podendo ter ocorrência de chuvas a partir de segunda-feira (8).





PREVISÃO EM LONDRINA

Publicidade





Sexta-feira (5) - temperatura mínima de 16° e máxima de 29°

Sábado (6) - temperatura mínima de 15° e máxima de 28°

Domingo (7) - temperatura mínima de 14° e máxima de 28°