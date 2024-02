Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta terça-feira

Imposto de Renda 2024: Quem deve declarar? Qual a tabela? Qual o prazo?

As regras finais para a declaração do Imposto de Renda 2024 devem ser divulgadas pela Receita Federal nos próximos dias, mas, segundo especialistas, a maioria das normas que obrigam os contribuintes à prestar contas devem se manter as mesmas.