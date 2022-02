Confira o que abre e o que fecha durante o feriado de Carnaval em Londrina

As repartições públicas municipais de Londrina terão ponto facultativo na próxima segunda (28) e terça-feira (1°), devido ao feriado de Carnaval. Segundo a Prefeitura, o decreto para o feriado foi publicado no Jornal Oficial da última quinta-feira (17).

Por outro lado, a Prefeitura informou que os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os servidores para que não haja interrupção ou comprometimento dos serviços.

Confira abaixo o que abre e o que fecha durante o feriado:





SAÚDE





Na área da Saúde, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol e do Sabará, assim com o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor e o PAI (Pronto Atendimento Infantil) estarão funcionando 24 horas por dia, mesmo no feriado. A UPA do Sabará e o PA do Jardim Leonor serão as unidades de referência para tratamento da covid-19.

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) III, a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também vão atender normalmente. Já o PA do Jardim Maria Cecília funcionará em horário parcial, das 7h às 1h, e o PA do Jardim União da Vitória abrirá entre 7h e 23h.





As UBS (Unidades Básicas de Saúde) estarão fechadas de sábado (26) a terça-feira (1°), com exceção das que promovem a vacinação contra a covid-19. Também não abrirão o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica Municipal, o CAPS I e o CAPS AD. O atendimento retorna na quarta-feira (2).





Quanto a vacinação contra a covid-19, a secretaria de Saúde definiu que a imunização de adultos vai acontecer no sábado (26), nas UBSs do Jardim Alvorada, do Eldorado, do Ouro Branco e do Jardim do Sol, entre 7h e 19h. No mesmo dia e horário, a vacinação de crianças ocorre normalmente no Centro de Imunização da Zona Norte. Já no domingo (27) e na terça-feira (1°), as salas de vacinação estarão fechadas. A Prefeitura ainda não decidiu quanto ao horário funcionamento para segunda-feira (28).





CMTU E TRANSPORTE





Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) funcionarão em horário normal durante o feriado, assim como trabalhos de manutenção, fiscalização e sinalização do trânsito londrinense. A coleta de lixo também segue normalmente, com exceção do recolhimento de lixo reciclável, que terá mudanças devido ao horário de trabalho das cooperativas. A Cooper Região irá adiantar o expediente de terça-feira (1º) para segunda (28) e a Coocepeve fará a compensação na quarta (2), enquanto as demais não terão recesso.





A Companhia ainda aponta que o Terminal Rodoviário de Londrina irá operar normalmente, assim como o Transporte Coletivo. A exceção são as linhas que atendem a escolas e universidades, que terão redução na frota na terça-feira (1°). As feiras livres, feiras da lua, feiras gastronômicas e PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) também terão expediente normal durante o Carnaval.





OUTROS SERVIÇOS





O trabalho de patrulhamento da GML (Guarda Municipal de Londrina), o atendimento funerário da ACESF (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e o plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) seguirão normalmente. A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres), no entanto, estará fechada durante os dias de ponto facultativo, seguindo o cronograma da Prefeitura.





O Restaurante Popular de Londrina, conhecido como Brizolão, terá funcionamento normal na segunda-feira (28), entre 11h e 14h, mas não vai abrir na terça-feira (1°). Já o SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) funcionará das 9h às 15h nos dias de ponto facultativo. Os Conselhos Tutelares também seguem atendendo, em plantões de 24 horas por dia.





Já o Procon Londrina (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) não vai ter expediente nos dias 28 e 1°, retomando os trabalhos presenciais na quarta-feira (2). A mesma situação vale para as bibliotecas municipais, que não vão abrir durante o período de ponto facultativo.