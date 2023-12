Conjunto Carnascialli 1, na zona norte de Londrina, começa a ganhar iluminação em LED

“Estamos pegando firme na modernização. Pretendemos avançar bastante nos próximos meses”, salienta o diretor de Operações da companhia, Alexander Farias Fermino. Os serviços da Londrina Iluminação no Carnascialli 1 contemplam as vias públicas entre a rua da Irmandade e rua da Sorte e entre a avenida da Igualdade e avenida dos Amigos. A avenida da Liberdade, a principal via que cruza a região, já tinha ganhado a nova iluminação anteriormente.

A nova iluminação pública está chegando no Conjunto Ruy Virmond Carnascialli 1 , na região norte de Londrina. O projeto Londrina Iluminação começou a modernizar os 65 pontos de luz das nove ruas do bairro, serviço que deve ser concluído nos próximos dez dias, dependendo das condições meteorológicas. O bairro, que tem 68 mil m² e 1.400 metros de vias, possui mais de 190 famílias residentes e pequenos estabelecimentos comerciais.

Na região Leste







O Jardim Marissol, na região leste, é outro bairro de Londrina que também está ganhando LED. O local tem oito ruas e 76 pontos de luz, agora todos trocados pela Londrina Iluminação. Os serviços foram concluídos nesta quarta-feira (27).





A área tem 92.500 metros quadrados e compreende 1.400 metros das vias entre a BR-369 e as ruas Matheus Guerreiro Filho, Luiz Betti e Francisco Américo, que ficam próximas do fundo de vale do Córrego da Água das Pedras. No local há 130 imóveis em uso. Além de famílias, estão estabelecidas ali pequenas fábricas, indústrias e empresas prestadoras de serviços.





