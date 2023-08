Construção do Centro de Bem-Estar Animal de Londrina tem licitação aberta

A Prefeitura está conduzindo uma licitação voltada a contratar uma empresa para a construção do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA), que ficará em um terreno de propriedade do Município, localizado na Rua Antônio Piovesan, s/n, Jardim dos Alpes (região norte).





O investimento que será feito pela administração municipal na iniciativa contabilizará, no máximo, R$ 6.073.522,44. Desse valor, R$ 2.825.000,00 serão repassados pelo Governo do Estado do Paraná, através de convênio do Paranacidade, e a Prefeitura fará uma contrapartida de R$ 3.248.522,44, na qual está inclusa uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão por parte do deputado federal Filipe Barros.

O objetivo é que este não seja um espaço de permanência de animais, mas sim um local de passagem quando houver necessidade de atendimento, para sua posterior destinação correta. Desta forma, o CBEA auxiliará no controle de zoonoses e contribuirá para o cuidado, controle e bem-estar da fauna domesticada, bem como para a melhoria das relações ambientais.





A abertura dos envelopes das proponentes será no dia 14 de setembro, às 13h, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, andar térreo. A empresa responsável pela obra terá 330 dias para concluir os trabalhos, a partir da assinatura do contrato, e a previsão é que o Centro de Bem-Estar Animal seja entregue em 2024.



De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, esta é uma obra importante que faz parte da política de Bem-Estar Animal de Londrina, iniciada na gestão do prefeito Marcelo Belinati. “A ideia é que a gente faça parcerias com ONGs, para que esse seja um centro de reabilitação de animais que são vítimas de maus-tratos e eventualmente de alguma doença grave. Pretendemos que eles sejam atendidos lá e recebam tratamento, e que aqueles que não têm tutores sejam encaminhados para a adoção”, frisou.





O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, afirmou que essa iniciativa se juntará a outras conduzidas pela Prefeitura. “Trata-se de um compromisso nosso com o bem-estar animal, a se juntar a outras iniciativas, como o Castramóvel, que qualificam Londrina como uma cidade amiga dos animais. Ao mesmo tempo, trata-se também de uma importante ação voltada ao controle de zoonoses e à promoção da saúde dos londrinenses”, disse.

Estrutura da unidade – Com 745,48 m² de área construída, o CBEA terá quarentenas, lavanderia, laboratório de parasitologia, sanitários femininos/masculinos para os funcionários, laboratório de entomologia e animais peçonhentos, laboratório de análise de água, solários, cozinha, depósito de ração, necropsia, canis, gatis e cochos.





Também incluirá depósito de botijões de gás, depósitos de resíduos comuns, contaminados e recicláveis, estacionamento, recepção, sala de espera, sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PcD), diretoria e setor administrativo. Contará, ainda, com vestiários femininos/masculinos, almoxarifado, depósito de materiais de limpeza, sala de descanso para a equipe, sala dos técnicos, sala de reunião, gerência, espaço de banho e tosa, sala de vacina, consultórios e espaços de coletas.

