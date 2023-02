CRAS da região Sul B em Londrina promove oficinas de bordado livre e grafite

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Sul B em Londrina está com inscrições abertas para oficinas de bordado livre e de grafite, ofertadas por meio do programa Movimenta CRAS da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social).

As atividades são gratuitas e têm vagas limitadas para até 20 pessoas, atendidas ou acompanhadas pelo CRAS Sul B e que residam no território de abrangência da unidade. Para participar, é preciso fazer a inscrição com antecedência pelo telefone do CRAS Sul B, 3378-0561, ou comparecer pessoalmente na unidade, localizada na Rua Lírio dos Vales, 59, Parque das Indústrias.

As oficinas de bordado livre são voltadas ao público acima de 16 anos, e são promovidas quinzenalmente com turmas pela manhã e tarde. Nos dias 13 e 27 de fevereiro, as aulas serão promovidas às 14h; e nos dias 14 e 28 de fevereiro, a partir das 9h.

As aulas são conduzidas pela educadora Jéssica Nayara Gonçalves Serra, juntamente com um técnico de referência do CRAS, sendo a assistente social Graziella Gomes de Freitas e assistente social Marina Bertonccini de Andrade.



Nas oficinas de grafite, podem participar adolescentes na faixa etária de 13 a 17 anos. Os encontros serão ministrados pelas educadoras Laíz Roberta Ferreira e Jéssica Nayara Gonçalves Serra, junto com a assistente social do CRAS, Graziella Gomes de Freitas.

Além dessas atividades, o Movimenta CRAS oferece também, durante o mês de fevereiro no CRAS Sul B, oficinas de contação de histórias, para o público de todas as idades e com capacidade de até 30 participantes; e o Cine CRAS, promovendo uma vez ao mês para um público de, no máximo, 20 pessoas.

De acordo com a coordenadora do CRAS Sul B, Roseli Marques, o objetivo das oficinas é contribuir para o fortalecimento de vínculos, e para a convivência familiar comunitária. “Também contribui para o reconhecimento de direitos, para desenvolver autonomia, protagonismo e possibilidades de intervenção na vida social. São prmovidas diversas atividades culturais, esportivas, arte educativas, com diversas linguagens e de forma atrativa e criativa, oportunizando novas vivências aos diferentes membros das famílias, nos seus diferentes ciclos de vida”, afirmou.

A coordenadora do CRAS Sul B acrescentou que a programação é planejada mensalmente, e construída a partir do interesse apresentado pelas próprias famílias atendidas pela equipe técnica. "As oficinas visam proporcionar espaços de convivência social, confiança e respeito mútuo, oportunizar a acesso a informações sobre direitos e participação cidadã, estimulando o protagonismo dos usuários", finalizou.



