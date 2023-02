Pioneira de Londrina, Nádia Sahão celebra 95 anos como referência da culinária árabe

Nádia Sahão chega aos 95 anos com um currículo invejável e muitos motivos para celebrar o seu aniversário, completados no dia 4 de fevereiro: além de ter uma grande família que a ama, é pioneira de Londrina e referência na culinária árabe, sendo não apenas uma expoente dos pratos típicos e originais, mas, sobretudo uma cozinheira de mão cheia e uma escritora de sucesso. Afinal, a segunda edição do seu livro “Receitas da Cozinha Libanesa”, publicada cinco anos atrás, tem mais de 100 pratos árabes, 11 a mais que a esgotada primeira edição.





“Minha mãe é defensora da cultura árabe através da culinária. O livro nasceu do intuito de transmitir essas receitas aos filhos, netos e bisnetos, mas, acabou se transformando num dos mais completos registros históricos de receitas árabes que se tem notícia no Brasil”, afirma Ricardo Sahão, um dos filhos de Nádia. Entre as iguarias estão pratos como pernil de cordeiro, arroz árabe com frango, homus e babaganush. Todos eles estavam escritos em rascunhos que foram reunidos pelo filho e transcritos, com as medidas, pelo chef Octávio Luiz Rodrigues Alves, mais conhecido como Chef Taíco.