Cursos de engenharia recebem novos blocos na UTFPR de Londrina

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) inaugurou, na sexta-feira (24), dois blocos acadêmicos para os cursos de engenharia, no campus de Londrina.





O orçamento total da obra soma R$ 6,6 milhões e envolve R$ 3 milhões do governo do Estado (Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico), recursos próprios e do MEC (Ministério da Educação).



Do aporte liberado pelo Estado, R$ 2 milhões foram aplicados na construção dos novos blocos e R$ 1 milhão na implantação dos laboratórios para os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Produção, incluindo a aquisição de equipamentos específicos.







A infraestrutura acadêmica será utilizada em atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como em projetos de base tecnológica, a partir de demandas propostas pelo setor produtivo local, com foco nas potencialidades regionais.

Com uma área construída de 1.500 metros quadrados, os blocos contam com salas de aula, espaços para professores, alunos e empresas juniores e laboratórios multiusuários de usinagem e motores, entre outros. As novas instalações irão beneficiar 1.255 estudantes das engenharias.







Esses ambientes também serão utilizados pelos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos.





Para além da graduação, os espaços acadêmicos também irão favorecer atividades dos programas de pós-graduação do câmpus: Ciência e Engenharia de Materiais; Engenharia Ambiental; Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza; Ensino de Matemática; e Tecnologia de Alimentos.





