Cursos profissionalizantes na área de beleza têm vagas para mulheres

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) está com inscrições abertas para dois cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de Maquiagem Social e Massagem Modeladora, oferecidos, respectivamente, em parceria com o Senac Centro e o Senac Norte. Ambas as iniciativas fazem parte do Programa de Capacitação e Qualificação Profissional no segmento da beleza, promovido pela SMPM.





Com 15 vagas disponíveis, a oficina de Maquiagem Social será feita de quarta-feira (15) até o dia 21 de março, sempre das 8h às 12h, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na Rua Valparaíso, 189 (Parque Guanabara).

Ministrada pela instrutora Janaína de Lima, a oficina abordará todo tipo de maquiagem aplicada e projetada para ocasiões especiais ou eventos, como casamentos, festas empresariais, jantares, aniversários e formaturas, entre outros. A atividade é voltada a mulheres com idade a partir de 18 anos e, para se inscrever, as interessadas devem entrar em contato com o número de WhatsApp (43) 99945-0056.





Já o curso de Massagem Modeladora tem como público-alvo as mulheres residentes na zona norte de Londrina, e será promovido no Senac Norte (Rua Cegonha, 100, Conjunto Habitacional Violin), entre 21 de março e 27 de abril, às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h. Não é necessário ter experiência prévia na área de massagem, e a atividade será conduzida pela instrutora Franciele Cruz.





A técnica abordada visa modelar o corpo, reduzindo a circunferência e ativando a circulação sanguínea. Esse tipo de massagem é indicado para quem procura reduzir medidas e melhorar a aparência das celulites, por meio de movimentos firmes, rápidos e com pressão nas manobras. Para essa oficina, estão disponíveis 18 vagas, e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.





A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, frisou que ambas as ações integram o Programa Gratuidade, que é realizado pelo Sistema S e oferece cursos profissionalizantes a mulheres de baixa renda. “Por meio de parcerias como essa que mantemos com o Senac, a Secretaria da Mulher tem buscado oferecer às mulheres de Londrina diversas oportunidades de qualificação profissional. Além de contribuir para a geração de renda, essas atividades promovem a autonomia, o crescimento pessoal e o aumento da autoestima das participantes”, destacou Fernandes.