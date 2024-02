De alimentos a presentes, feira Londrina Criativa oferece mix diverso no Norte Shopping

“Desde lá, estamos sempre presentes nas edições. Participar da Londrina Criativa tem sido de grande importância para o desenvolvimento do nosso negócio, fortalecimento da nossa marca e reconhecimento do público”, ressalta Bruno.

Bruno Simões é proprietário da Bs Geek Store, criada em agosto de 2023 e especializada no universo geek, desde funko pop, actions figures, estátuas, quadros decorativos, chaveiros, entre outros produtos. No mês seguinte à criação, Bruno iniciou sua participação na feira itinerante Londrina Criativa.

O Selo Londrina Criativa tem uma série de ações voltadas à formação e profissionalização dos pequenos empreendedores. Ao longo do ano, o objetivo é ofertar cursos, workshops e mentorias a quem estiver interessado.





A feira itinerante já foi realizada no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão e no Londrina Matsuri. Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, do Sebrae, e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova.





A Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau e da prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).