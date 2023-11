Decoração de Natal no lago Igapó deve ser inaugurada neste sábado em Londrina

Aos poucos o cartão-postal de Londrina vai tendo o cenário incrementando. É o anúncio de que o Natal se aproxima, assim como a finalização da decoração da cidade, que deve inaugurar antes do previsto, diferentemente da edição do ano passado, quando houve atraso por conta de apontamentos de segurança feitos pelo Corpo de Bombeiros. Antes projetada para a última semana de novembro, a ornamentação no lago Igapó, na zona sul, deve ser oficialmente acesa na noite deste sábado (25).





“Temos falado com o Corpo de Bombeiros (que faz a vistoria para avaliar a segurança), estivemos com o representante da empresa (que é de Londrina) e a nossa expectativa é de que o Natal comece neste fim de semana no lago Igapó”, afirmou Alex Canziani, presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

A passarela de cerca de 200 metros de extensão que ficará sobre o lago está praticamente pronta, assim como a árvore com luzes de LED de 27 metros de altura. Nesta terça-feira (21), trabalhadores da empresa terceirizada montavam as borboletas e flores que vão adornar a estrutura e as águas. Os portais 2023 e 2024 estão finalizados.

Concomitantemente, servidores da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estão pintando a calçada da rua Joaquim de Matos Barreto e a ciclovia.





A decoração neste ano vai custar, no total, R$ 8,5 milhões. São R$ 4 milhões em recursos do município - sendo R$ 3,2 milhões para o lago - e R$ 1,5 milhão da Londrina Iluminação. O restante é proveniente da iniciativa privada, Itaipu Binacional, secretaria de Estado do Turismo e emendas parlamentares de deputados federais e estaduais.





A Londrina Iluminação, que é uma empresa pública, vai instalar os enfeites nas outras regiões, como o centro, avenida Saul Elkind e rotatórias. “A Londrina Iluminação está comprando a decoração para que haja a locação e não nova compra, o que deve facilitar para os próximos anos”, defendeu. No ano passado, o Executivo londrinense gastou R$ 5 milhões com os enfeites colocados em todo o município, montante público.





