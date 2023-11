Prefeitura de Londrina lança oficialmente o Concurso de Decoração de Natal

INSS dispensa perícia médica na aposentadoria especial para facilitar liberação do benefício O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai dispensar a análise documental da perícia médica na concessão da aposentadoria especial



A premiação para o terceiro lugar vai ser um vale-compra de R$ 1.000,00. Já o segundo colocado leva um vale-compra de R$ 1.500,00, e para o campeão, o prêmio será de R$ 2.500,00, também em vale-compra.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou a importância do concurso para a comunidade e parabenizou os organizadores pela iniciativa. Publicidade

“Anos atrás, a população visitava algumas casas em que os proprietários investiam e era uma festa, havia filas de gente que queria ver as decorações. Hoje, estamos resgatando isso com a grande decoração feita nos pontos turísticos, e nos locais onde temos movimentação do comércio. Tudo isso gera estímulo para as pessoas participarem ainda mais do nosso Natal”, avaliou.



Grupo criminoso alvo da Polícia Federal pode ter movimentado mais de R$ 15 milhões com mercadorias de descaminho A PF deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação Simulação, que cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso que atua no descaminho de mercadorias e na lavagem de dinheiro na região de Londrina.