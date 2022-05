Depois de reclamações de médicos, Londrina coloca GMs fixos no PAI

A Prefeitura de Londrina resolveu disponibilizar um guarda municipal para ficar fixo no PAI (Pronto Atendimento Infantil) todos os dias das 14h até meia-noite. O remanejamento ocorreu após reclamações de servidores e pacientes. Segundo o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, o horário foi escolhido por ser o maior no fluxo de atendimento.

Além disso, disse que as viaturas da GM intensificaram desde abril o patrulhamento "para garantir a manutenção da ordem pública e evitar o prejuízo aos serviços prestados". As respostas foram enviadas à Câmara Municipal após questionamentos do vereador Santão (PSC).

A medida atende uma reivindicação registrada em comunicação interna assinada pelas coordenadorias de Enfermagem e Médica do PAI. No documento obtido pela FOLHA, os profissionais pediram o retorno dos agentes da GM.





O reforço foi solicitado pelo "número elevado de tumultos e invasões no corredor dos consultórios médicos e salão interno, atrapalhando o atendimento nos últimos meses". Informaram ainda que "são rotineiros os relatos de agressões verbais por parte da população".





De acordo com o comunicado, a proximidade do PAI com a praça Tomi Nagakawa, na região central, "onde o fluxo de andarilhos e desocupados tem aumentado consideravelmente", explica a sensação de insegurança.

