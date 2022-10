Dia D do trabalhador com deficiência atendeu 50 pessoas na última sexta em Londrina

Na última sexta-feira (30), o “Dia D” do trabalhador com deficiência movimentou toda a estrutura da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) em Londrina





O evento, que voltou a ser promovido no formato presencial após três anos, reuniu cerca de 50 trabalhadores que passaram pelos estandes de 19 empresas e foram apresentados a dois cursos de qualificação oferecidos.





Todos os estandes foram preenchidos e, pela primeira vez, houve a oportunidade de formação profissional exclusiva aos PCDs.

O “Dia D” contou com o suporte de uma equipe de quatro intérpretes de libras e, agora, os processos seletivos terão sua continuidade no recursos humanos das empresas. A SMTER acompanhará os próximos dias para concretizar os dados de contratação.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, comemorou o sucesso do evento. “Voltar a promover um evento tão importante, depois de três anos, e ter essa adesão, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, mesmo em um dia de chuva incessante, como foi sexta-feira, é algo extraordinário. Tivemos um feedback muito positivo dos participantes e o pedido para que, ao longo do ano, tenhamos mais edições do ‘Dia D’. Vamos trabalhar para atender a esse pedido”, pontuou o secretário.





As empresas parceiras do “Dia D” 2022 são: Hospital do Câncer de Londrina; Móveis Brasília; Condor; Assai Atacadista; Super Muffato; Colégio Marista; Atos; Plaenge; Confepar; Atlas Schindler; PUC Londrina; Trucks Control; Americanas; Apetit; Almeida Mercados; Cidade Canção; Hospital Evangélico; Super Golff; TCS; LabCenter Sertanópolis; Visual Libras; Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência; e Secretaria Municipal de Educação.