Dia das crianças: veja pontos de arrecadação de brinquedos em Londrina

A Prefeitura de Londrina participa da 13ª edição da Campanha do Brinquedo promovida pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac-PR, RPC e Instituto GRPCOM entre outras entidades e parceiros. Neste ano, a ação acontece simultaneamente em 35 cidades do Paraná.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em Londrina, o município disponibilizará quatro pontos fixos e um móvel para contribuir com o recebimento dos donativos. A campanha tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado, nos período de 4 de outubro a 11 de dezembro. As doações serão entregues para as instituições de assistência a crianças que estão em situação de vulnerabilidade social.

Continua depois da publicidade