Paróquia Santo Antônio do Cafezal em Londrina benze automóveis de fiéis no Dia de São Cristóvão

Carros, motos, caminhões e bicicletas. Todos os meios de transporte e seus condutores são bem-vindos para receber a bênção dada pelo padre Daniel Alves de Castro na paróquia Santo Antônio do Cafezal em Londrina ao longo desta terça-feira (25), data em que a Igreja Católica comemora o Dia de São Cristóvão.

"Hoje estamos concedendo a bênção a todos que estão buscando uma proteção. Cada vez que buscamos a bênção de Deus, queremos que Ele nos fortaleça, nos converta e nos ajude em nossa família, em nosso trabalho e em todos os lugares que estamos", conta.

E, quando o sacerdote diz que todos que buscam uma bênção a recebem, se refere até mesmo àqueles que passam pela paróquia sem um meio de transporte. Pedestres, pessoas com carrinhos de bebê ou carrinhos de compra e cachorros também são abençoados pelo padre, que é natural de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) e trabalha na paróquia Santo Antônio Cafezal há dois anos.

A HISTÓRIA DE SÃO CRISTÓVÃO

Para o padre Daniel, São Cristóvão foi um sinal da graça de Deus e, com a bênção dada às pessoas e aos transportes, espera que todos ajam com fé, calma e serenidade. "São Cristóvão carregou Jesus no ombro e nós podemos transportar seus ensinamentos com palavras, atitudes e gestos."

A história do santo, que é considerado padroeiro dos motoristas, afirma que São Cristóvão era um homem muito forte, que tinha o desejo de servir ao ser mais poderoso devido à sua invencibilidade. Ao servir um rei, percebeu que o homem tinha medo do diabo e, por isso, acreditou que este seria mais poderoso.

Com isso, o santo passou a buscar Jesus para servi-lo e, ao perguntar para um eremita como encontrar Cristo, foi informado que deveria esperar próximo a um rio e ajudar as pessoas a atravessá-lo. A tarefa, que não era um problema para o homem forte, se tornou árdua quando São Cristóvão precisou carregar um menino, que, aparentemente, era pequeno e leve, mas se tornou pesado durante a travessia.

Após chegar ao outro lado, o menino revelou ser Jesus e explicou que o peso carregado pelo homem era o peso de todo o mundo, já que Cristo morreria por todos. "A história de São Cristóvão nos leva a refletir sobre nosso papel. Que todos possamos carregar as pessoas com nossas palavras e com nossas atitudes em todos os lugares que formos", diz o sacerdote.

OS PERIGOS DO TRÂNSITO

Segundo o padre Daniel, a bênção direcionada, em especial, aos automóveis e aos condutores é importante porque "o trânsito tem levado muitas pessoas e tem deixado muitas outras feridas. Precisamos que as pessoas ajam com mais atenção e, principalmente, com mais paciência, já que a violência no trânsito também é um problema".

