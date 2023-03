Distrito da Warta recebe a 1ª edição da Festa Rural em Londrina

A Warta (distrito de Londrina) vai receber, nos dias 11 e 12 de março, a 1ª Festa Rural do Distrito da Warta, que acontecerá na praça da Igreja Matriz. Estreante no Projeto “Festa é Cultura”, a festa da Warta irá oferecer a toda a população dois dias de muita música e festividades com barracas de comidas típicas, atrações artísticas gratuitas, além de um almoço rural.





Organizado pela Associação de Arte e Cultura de Londrina com recursos da prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), o projeto tem por objetivo resgatar a tradição das festas rurais, divulgar edifundir a cultura dos nossos distritos e também levar entretenimento e renda para essas comunidades. Outro ponto proposto é a geração de renda da população e o trabalho coletivo de cada uma delas para que o evento aconteça.

O evento terá atrações gratuitas e variadas. No sábado, a partir das 16h as comemorações terão início com barracas de comidas típicas, apresentações culturais e shows com o grupo de samba “Doce Veneno” e moda de viola com o violeiro Fabiano Pereira Assis.





Já no domingo, o almoço será na sede da paróquia do distrito e contará com música ao vivo. Os convites estão sendo vendidos ao custo de R$ 50 por pessoa com um cardápio tipicamente rural com saladas diversas, arroz, feijão, mandioca cozida, coxa e sobrecoxa de frango assado, costela e paleta suína assadas. As bebidas serão vendidas separadamente e crianças de até sete anos não pagam. Vale ressaltar que o valor arrecadado com o almoço será revertido integralmente para ajudar na manutenção da própria Paróquia.

No período da tarde, a partir das 15h, terá início as apresentações culturais e musicais com o PS Brasil (danças urbanas) e a dupla Chico Viola e Denilson.





Todos os dias, o palco também será aberto para os shows de talentos locais, além de outras atividades culturais que acontecerão durante a festa.





Além da Warta, o projeto também irá contemplar festas em Irerê entre os dias 13 e 14 de maio, e 10 e 11 de junho em Maravilha. Todos eles com o apoio da população local.